Решетников: инфляция в РФ может замедлиться до 5,2% до конца года

Инфляция может замедлиться до 5,2% до конца года. Ее уровень устойчиво замедляется, рассказал в интервью РБК министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Инфляция действительно устойчиво замедляется — год к году 5,5% на 12 мая. Это ниже уровня конца прошлого года», — сказал Решетников.

Индекс цен изготовителей после первого квартала по промышленности уменьшился на 4%, в обрабатывающей — на 0,6%. Это говорит о том, что ценовое давление на розничный рынок со стороны поставщиков уменьшается.

Судя по первому кварталу, почти не растут кредиты для бизнеса и населения. Соответственно, появляется большее количество аргументов для будущего смягчения денежно-кредитной политики.

Пространство для маневра имеется. Центробанку предстоит решить, как его использовать — уменьшить ключевую ставку на большой показатель сразу и в дальнейшем взять паузу или снижать поэтапно.

«По итогам года ожидаем, что инфляция замедлится до 5,2% год к году», — добавил министр.

