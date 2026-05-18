Юань рухнул к рублю до минимума за 5 месяцев: что произошло

Рубль укрепился к юаню на фоне цен на нефть и встречи США и КНР

После встречи лидеров США и Китая юань на Московской бирже обновил минимум более чем за пять месяцев, а рубль получает поддержку от высокой цены нефти Urals и временного ослабления санкций на российскую нефть на танкерах, рассказал РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Курс рубля к юаню по-прежнему определяется геополитикой и состоянием экспортно-импортного баланса. Высокая цена на нефть из-за ближневосточного конфликта вместе с временным ослаблением санкций на российскую нефть способствует поступлению валютной выручки и укреплению рубля. На стороне рубля также и просьба Индии к США продлить этот период.

Одним из главных мировых событий для юаня эксперт назвал историческую встречу лидеров США и КНР — первый визит американского президента в Китай за девять лет. Обсуждение Дональдом Трампом и Си Цзиньпином перспектив сотрудничества и взаимной интеграции двух рынков придает оптимизма экономикам стран, отметил Тимошенко.

Уже на следующий день после встречи юань к рублю на Московской бирже обновил минимум более чем за пять месяцев на фоне поддержки рубля от рекордной цены нефти Urals. Мировые цены на нефть также выросли после заявления Трампа, что Китай готов покупать американскую нефть.

На текущей неделе, по оценкам Тимошенко, торговый диапазон пары юань/рубль может составить 10,50–10,75.

