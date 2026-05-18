Грузовик в кювете: 9 автомобилей столкнулись в Подмосковье
Фото - © Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»
Под Дмитровом в Московской области произошло массовое ДТП. Столкнулись девять автомобилей, некоторые из них сильно повреждены, сообщает «Мособлпожспас».
ДТП произошло 16 мая у деревни Поддубки Дмитровского муниципального округа Подмосковья. Там столкнулись восемь легковых авто и грузовик Sitrak. Он внезапно выехал на встречку.
Прибывшие специалисты отключили аккумуляторы поврежденных транспортных средств. Врачи оказали помощь пяти участникам ДТП, в том числе шестилетнему ребенку.
Пострадавших с травмами увезли в больницы. Остальные отказались от госпитализации.
На опубликованных фото видно, грузовик улетел в кювет. Легковые автомобили повреждены сбоку и спереди.
