Грузовик в кювете: 9 автомобилей столкнулись в Подмосковье

сегодня в 10:56

Ребенок пострадал в массовом ДТП с 8 авто и грузовиком в Подмосковье

Под Дмитровом в Московской области произошло массовое ДТП. Столкнулись девять автомобилей, некоторые из них сильно повреждены, сообщает «Мособлпожспас».

ДТП произошло 16 мая у деревни Поддубки Дмитровского муниципального округа Подмосковья. Там столкнулись восемь легковых авто и грузовик Sitrak. Он внезапно выехал на встречку.

Прибывшие специалисты отключили аккумуляторы поврежденных транспортных средств. Врачи оказали помощь пяти участникам ДТП, в том числе шестилетнему ребенку.

Пострадавших с травмами увезли в больницы. Остальные отказались от госпитализации.

На опубликованных фото видно, грузовик улетел в кювет. Легковые автомобили повреждены сбоку и спереди.

