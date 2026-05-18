25 ударов ножом: кровавые разборки подростков после ссоры в кафе в Петербурге

сегодня в 11:48

В Петербурге спор двух подростков в кафе закончился жестокой поножовщиной

Бытовой конфликт между несовершеннолетними в Санкт-Петербурге едва не закончился трагедией. На Выборгском шоссе подросток устроил кровавую расправу над оппонентом прямо возле заведения быстрого питания, сообщает Baza .

Конфликт между парнями 15 и 17 лет начался внутри ресторана быстрого питания на Выборгском шоссе. Чтобы «разобраться», юноши отправились на парковку.

Во время драки старший парень выхватил нож и начал хладнокровно наносить удары младшему. В общей сложности 15-летний школьник получил около 25 ранений в область груди, живота и рук.

Очевидцы происходящего бросились на помощь истекающему кровью подростку и смогли остановить нападавшего. Затем вызвали на место бригаду скорой помощи.

Несмотря на потерю крови и тяжелейший характер повреждений, пострадавший выжил. В критическом состоянии его доставили в реанимационное отделение.

На опубликованном видео подростки «катаются по полу» друг на друге, а затем к ним подбегают двое мужчин. Они вмешиваются в конфликт и бьют напавшего с ножом.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.