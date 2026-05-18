Оказалось заряжено: в Дагестане 9-летний малыш прострелил ногу из карабина деда
Девятилетний мальчик в Дагестане нашел ружье деда-охотника и по ошибке прострелил свою ногу. Ребенок отдыхал на каникулах в Карабудахкентском районе, сообщает Mash Gor.
Дедушка ушел убираться в дом, когда ребенок полез в ящик, в котором лежали инструменты. Там же он нашел и ружье.
Школьник играл с карабином, поскольку думал, что тот не заряжен, но затем случайно нажал на курок. В результате он ранил себя в пальцы и ступню.
У дедушки есть все необходимые документы и лицензия на карабин. Однако за недосмотр мужчина должен будет погасить штраф за причинение вреда по неосторожности. Также у него отобрали лицензию за небезопасное хранение оружия.
