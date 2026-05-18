На дне озера Иссык-Куль нашли затерянный средневековый город

В озере Иссык-Куль в Кыргызстане археологи обнаружили остатки древнего города, который ушел под воду несколько веков назад. Во время подводной экспедиции ученые нашли мусульманское кладбище, общественные здания и улицы всего в нескольких метрах от берега. Это открытие уже называют одним из самых значительных в регионе за последние годы, сообщает zakon.kz .

Работы проходили осенью 2025 года на глубине от одного до трех метров. Международная группа исследователей обследовала четыре участка вдоль северо-западного побережья. Водолазы составляли карты разрушенных стен и деревянных балок, а подводные дроны фиксировали каждый камень. Руководил экспедицией подводный археолог из Института археологии Российской академии наук Максим Меншиков.

В первой зоне ученые нашли обожженные кирпичные стены, мельничный жернов и фрагменты большого здания, где когда-то мололи зерно. Такие мельницы обычно обслуживали множество людей, что говорит о крупном поселении. Один из декоративных кирпичей указывает на общественное здание — возможно, мечеть, баню или медресе. Во второй зоне исследователи обнаружили большое спланированное кладбище и извлекли останки мужчины и женщины для изучения.

Ученые пришли к выводу, что когда-то эта территория была важным торговым центром на Шелковом пути. По их мнению, город погиб из-за мощного землетрясения в начале 1400-х годов, после чего оказался на дне озера. Иссык-Куль входит в число самых глубоких горных озер мира, и это открытие доказывает: под водой до сих пор скрыто множество тайн прошлого.

