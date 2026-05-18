Ландшафтный архитектор дал советы по уборке дачного участка

Ландшафтный архитектор Илья Васецкий рассказал, как за один выходной привести в порядок заросший дачный участок перед сезоном.

Эксперт рекомендовал сначала определить самые запущенные зоны: участки с высокой травой, территорию вдоль забора и заросшие дорожки. По его словам, если привести их в порядок в первую очередь, территория сразу будет выглядеть аккуратнее.

«Следующий шаг — грубая расчистка. Высокую траву и поросль быстрее всего убрать с помощью аккумуляторного триммера. Он не требует сложной подготовки, легко запускается и позволяет аккуратно обработать даже труднодоступные места вокруг деревьев и клумб. Для дачников выходного дня это особенно удобно», — рассказал Илья Васецкий в эфире радио Sputnik.

После этого эксперт посоветовал заняться кустарниками. Аккумуляторный кусторез помогает быстро придать форму живой изгороди и удалить разросшиеся ветки без лишних усилий.

«Для более точечной работы пригодится секатор и тоже с аккумулятором. Он незаменим, когда нужно аккуратно обрезать отдельные ветви, не повреждая растения. А если на участке есть высокие деревья, упростить задачу поможет высоторез. С ним не придется использовать стремянку, что экономит время и делает работу безопаснее. В завершение останется собрать скошенную траву, убрать ветки и немного выровнять края газона», — заключил ландшафтный архитектор.

