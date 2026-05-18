сегодня в 13:57

Топ-20 банков с самыми выгодными кредитами наличными в мае 2026 года

В мае 2026 года банки продолжают конкурировать за заемщиков, предлагая кредиты наличными с разными условиями — от сниженной полной стоимости кредита до увеличенных сроков и крупных сумм. Где сейчас самые выгодные кредиты наличными, по версии аналитиков «Выберу.ру», читайте в материале РИАМО.

Кредит наличными. Банк «Уралсиб» Сумма — 30 тысяч – три миллиона рублей. Срок — 13 месяцев – 7 лет. ПСК— 20,819% – 50,999%. Напомним, что полная стоимость кредита (ПСК) включает не только ставку, но и дополнительные расходы по займу.

Кредит «Наличными». Банк «ВТБ» Сумма — 30 тысяч – 40 миллионов рублей. Срок — 6 месяцев – 7 лет. ПСК — 19,900% – 54,100%.

Онлайн кредит. «Ренессанс Банк» Сумма — 30 тысяч – два миллиона рублей. Срок — 2 – 7 лет. ПСК — 15,352% – 39,975%.

Потребительский кредит с опцией «Защита». «Инго Банк» Сумма — 50 тысяч – три миллиона рублей. Срок — 1 – 7 лет. ПСК — 19,750% – 44,450%.

Кредит наличными. Банк «ДОМ.РФ» Сумма — 100 тысяч – 10 миллионов рублей. Срок — 2 – 7 лет. ПСК — 19,800% – 39,150%.

Фото - © Наталья Гармашева / Фотобанк Лори

Кредит «На любые цели». «Челиндбанк» Сумма — 10 тысяч – 10 миллионов рублей. Срок — до 7 лет. ПСК — 16,396% – 36,883%.

Кредит наличными. «Азиатско-Тихоокеанский Банк» Сумма — 30 тысяч – пять миллионов рублей. Срок — 13 мес. – 7 лет. ПСК — 27,489% – 38,465%.

Кредит «На все про все». «Газэнергобанк» Сумма — 15 тысяч – 1,3 миллиона рублей. Срок—до 5 лет. ПСК — 1,900% – 25,410%.

Кредит наличными. «Газпромбанк» Сумма — 50 тысяч – семь миллионов рублей. Срок — 13 мес. – 5 лет. ПСК — 24,540% – 39,799%.

Кредит «На любые цели». «МТС-Банк» Сумма — 20 тысяч – пять миллионов рублей. Срок — 1 – 5 лет. ПСК — 22,126% – 39,302%.

Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори

Кредит «На любые цели». Банк «Левобережный» Сумма — пять тысяч – два миллиона рублей. Срок — 6 месяцев – 5 лет. ПСК — 13,508% – 34,574%.

Кредит «На любые цели». «Московский Кредитный Банк» Сумма — 50 тысяч – 10 миллионов рублей. Срок — 6 мес. – 5 лет. ПСК — 20,806% – 54,163%.

Кредит с яркими бонусами «Акционный». Банк «Санкт-Петербург» Сумма — 10 тысяч – четыре миллиона рублей. Срок — 3 месяца – 5 лет. ПСК — 21,170% – 48,147%.

Кредит Прайм «Специальный». «Совкомбанк» Сумма — 30 тысяч – три миллиона рублей. Срок — 1 – 5 лет. ПСК — 13,883% – 29,405%.

Кредит наличными. Банк «Ак Барс» Сумма — 30 тысяч – пять миллионов рублей. Срок — 13 месяцев – 5 лет. ПСК — 24,815% – 52,547%.

Фото - © E. O. / Фотобанк Лори

Кредит МаксиКредит. «Севергазбанк» Сумма — 50 тысяч – 1,5 миллиона рублей. Срок — 13 месяцев – 5 лет. ПСК —23,227% – 28,799%.

Кредит наличными. «Локо-Банк» Сумма — 50 тысяч – пять миллионов рублей. — Срок 1 – 60 лет. ПСК —15,990% – 49,857%.

Кредит «На любые цели». Банк «ЗЕНИТ» Сумма —100 тысяч – пять миллионов рублей. Срок —3 – 5 лет. ПСК —24,223% – 37,902%.

Кредит наличными. Уральский Банк «Реконструкции и Развития» Сумма —100 тысяч – 15 миллионов рублей. Срок — 5 – 15 лет. ПСК — 24,597% – 36,450%.