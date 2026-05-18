Топ-20 банков с самыми выгодными кредитами наличными в мае 2026 года
В мае 2026 года банки продолжают конкурировать за заемщиков, предлагая кредиты наличными с разными условиями — от сниженной полной стоимости кредита до увеличенных сроков и крупных сумм. Где сейчас самые выгодные кредиты наличными, по версии аналитиков «Выберу.ру», читайте в материале РИАМО.
Кредит наличными. Банк «Уралсиб»
Сумма — 30 тысяч – три миллиона рублей. Срок — 13 месяцев – 7 лет. ПСК— 20,819% – 50,999%.
Напомним, что полная стоимость кредита (ПСК) включает не только ставку, но и дополнительные расходы по займу.
Кредит «Наличными». Банк «ВТБ»
Сумма — 30 тысяч – 40 миллионов рублей. Срок — 6 месяцев – 7 лет. ПСК — 19,900% – 54,100%.
Онлайн кредит. «Ренессанс Банк»
Сумма — 30 тысяч – два миллиона рублей. Срок — 2 – 7 лет. ПСК — 15,352% – 39,975%.
Потребительский кредит с опцией «Защита». «Инго Банк»
Сумма — 50 тысяч – три миллиона рублей. Срок — 1 – 7 лет. ПСК — 19,750% – 44,450%.
Кредит наличными. Банк «ДОМ.РФ»
Сумма — 100 тысяч – 10 миллионов рублей. Срок — 2 – 7 лет. ПСК — 19,800% – 39,150%.
Кредит «На любые цели». «Челиндбанк»
Сумма — 10 тысяч – 10 миллионов рублей. Срок — до 7 лет. ПСК — 16,396% – 36,883%.
Кредит наличными. «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
Сумма — 30 тысяч – пять миллионов рублей. Срок — 13 мес. – 7 лет. ПСК — 27,489% – 38,465%.
Кредит «На все про все». «Газэнергобанк»
Сумма — 15 тысяч – 1,3 миллиона рублей. Срок—до 5 лет. ПСК — 1,900% – 25,410%.
Кредит наличными. «Газпромбанк»
Сумма — 50 тысяч – семь миллионов рублей. Срок — 13 мес. – 5 лет. ПСК — 24,540% – 39,799%.
Кредит «На любые цели». «МТС-Банк»
Сумма — 20 тысяч – пять миллионов рублей. Срок — 1 – 5 лет. ПСК — 22,126% – 39,302%.
Кредит «На любые цели». Банк «Левобережный»
Сумма — пять тысяч – два миллиона рублей. Срок — 6 месяцев – 5 лет. ПСК — 13,508% – 34,574%.
Кредит «На любые цели». «Московский Кредитный Банк»
Сумма — 50 тысяч – 10 миллионов рублей. Срок — 6 мес. – 5 лет. ПСК — 20,806% – 54,163%.
Кредит с яркими бонусами «Акционный». Банк «Санкт-Петербург»
Сумма — 10 тысяч – четыре миллиона рублей. Срок — 3 месяца – 5 лет. ПСК — 21,170% – 48,147%.
Кредит Прайм «Специальный». «Совкомбанк»
Сумма — 30 тысяч – три миллиона рублей. Срок — 1 – 5 лет. ПСК — 13,883% – 29,405%.
Кредит наличными. Банк «Ак Барс»
Сумма — 30 тысяч – пять миллионов рублей. Срок — 13 месяцев – 5 лет. ПСК — 24,815% – 52,547%.
Кредит МаксиКредит. «Севергазбанк»
Сумма — 50 тысяч – 1,5 миллиона рублей. Срок — 13 месяцев – 5 лет. ПСК —23,227% – 28,799%.
Кредит наличными. «Локо-Банк»
Сумма — 50 тысяч – пять миллионов рублей. — Срок 1 – 60 лет. ПСК —15,990% – 49,857%.
Кредит «На любые цели». Банк «ЗЕНИТ»
Сумма —100 тысяч – пять миллионов рублей. Срок —3 – 5 лет. ПСК —24,223% – 37,902%.
Кредит наличными. Уральский Банк «Реконструкции и Развития»
Сумма —100 тысяч – 15 миллионов рублей. Срок — 5 – 15 лет. ПСК — 24,597% – 36,450%.
Кредит «Наличными». «Альфа-Банк»
Сумма — 30 тысяч – 30 миллионов рублей. Срок — 1 – 15 лет. ПСК — 18,990% – 53,999%.