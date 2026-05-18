Появились страшные кадры последствий затопления якутского поселка Жатай
Жилые дома в якутском поселке Жатай оказались подтоплены из-за паводка. В Сети публикуют кадры ликвидации последствий разгула стихии, сообщает РЕН ТВ.
На видео запечатлен затопленный поселок. Из воды выглядывают лишь верхушки домов. На некоторых участках образовались целые озера. На месте работают аварийно-спасательные формирования.
Паводок начался еще в субботу, а за минувшую ночь вода поднялась на 3,5 метра. По словам местных жителей, они были готовы к разгулу стихии и заранее приняли все необходимые меры.
«Имущество уже все подготовлено, запас топлива и еды тоже. Мы уже научены», — сказал очевидец.
Одна из жительниц Жатая рассказала, что из-за подтопления она не может добраться до дома, где остались ее отец-инвалид и питомцы.
Вода поднялась в реках Лена, Алдан и Вилюй в Якутии из-за активного ледохода. В ряде районов фиксируется ледяной затор.
