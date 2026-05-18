Появились страшные кадры последствий затопления якутского поселка Жатай

Вода поднялась в поселке Жатай на 3,5 метра за минувшую ночь

На видео запечатлен затопленный поселок. Из воды выглядывают лишь верхушки домов. На некоторых участках образовались целые озера. На месте работают аварийно-спасательные формирования.

Паводок начался еще в субботу, а за минувшую ночь вода поднялась на 3,5 метра. По словам местных жителей, они были готовы к разгулу стихии и заранее приняли все необходимые меры.

«Имущество уже все подготовлено, запас топлива и еды тоже. Мы уже научены», — сказал очевидец.

Одна из жительниц Жатая рассказала, что из-за подтопления она не может добраться до дома, где остались ее отец-инвалид и питомцы.

Вода поднялась в реках Лена, Алдан и Вилюй в Якутии из-за активного ледохода. В ряде районов фиксируется ледяной затор.

