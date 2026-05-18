Помощница машиниста помогла женщине родить прямо в вагоне электрички
Фото - © Медиасток.рф
Локомотивная бригада помогла женщине родить в вагоне пригородного поезда №6247 из Сергиева Посада в Москву. Это случилось еще 13 мая, но подробности пресс-служба Московской железной дороги раскрыла только сегодня.
Помочь женщине вызвалась помощник машиниста Арина Алимова. Она некоторое время назад освоила профессию. Девушка осмотрела беременную и увидела, что той нужна медпомощь.
Машинист решил везти девушку не до Пушкина в роддом, а сделать остановку в Софрине. Там расположена станция скорой помощи.
Алимова поддерживала беременную до приезда докторов. Врачи скорой помощи, приехавшие на вызов к пациентке, поняли, что нужно рожать прямо в вагоне поезда. Затем, после успешных родов, дочь вместе с матерью отвезли в больницу.
Машиниста Владимира Панова и помощницу машиниста Арину Алимову наградят.
Ранее сообщалось, что электричку с беременной женщиной внутри остановили. Электричка находилась на станции до тех пор, пока не завершились роды. Ребенок успешно появился на свет.
