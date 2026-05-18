Евросоюз пока не может перевести Украине 90 млрд евро помощи

Евросоюз и Украина не подписали 3 основных документа для выдачи 90 млрд Киеву

Евросоюз и Украина все еще не подписали три основных документа для выделения 90 млрд евро Киеву. Наиболее продвинутым на этом этапе оказался меморандум о взаимопонимании, сказал представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари на брифинге в Брюсселе, сообщает РИА Новости .

Евросоюзу необходимо утвердить программу микрофинансовой помощи. Она основана на определенных обязательствах Украины.

Еще ЕС нужно поменять положения о фонде для ее поддержки. До подписания таких документов Брюссель технически не сможет отправить 90 млрд евро помощи.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас говорила, что Украине отправят первую часть денег в первой половине июня. Кредит будет связан с жесткими условиями по борьбе с коррупцией в государстве.

