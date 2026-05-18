25-летний мужчина под Ростовом уговаривал девочек присылать ему интимные фото
В Ростовской области правоохранители задержали 25-летнего местного жителя. По версии следствия, он под вымышленным именем общался с несовершеннолетними в одном из мессенджеров и склонял их присылать интимные фотографии, сообщает «Это Ростов новости».
Операцию по задержанию проводили при поддержке бойцов СОБР. Силовики пришли по месту жительства подозреваемого после того, как родители девочек обнаружили опасную переписку на телефонах дочерей и обратились в полицию.
«Что случилось? Это сын мой! Вы что? Я сейчас звоню в полицию», — кричала за кадром женщина в момент задержания мужчины.
На опубликованных кадрах видно, что мужчину повалили на пол, затем на его руки надевали наручники. В настоящее время следователи проверяют, с какими еще детьми мог контактировать задержанный.
Правоохранители призывают всех, кто пострадал от действий этого человека, обратиться в следственные органы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит серьезный срок.
