25-летний мужчина под Ростовом уговаривал девочек присылать ему интимные фото

В Ростовской области задержали мужчину за интимную переписку с детьми

В Ростовской области правоохранители задержали 25-летнего местного жителя. По версии следствия, он под вымышленным именем общался с несовершеннолетними в одном из мессенджеров и склонял их присылать интимные фотографии, сообщает «Это Ростов новости» .

Операцию по задержанию проводили при поддержке бойцов СОБР. Силовики пришли по месту жительства подозреваемого после того, как родители девочек обнаружили опасную переписку на телефонах дочерей и обратились в полицию.

«Что случилось? Это сын мой! Вы что? Я сейчас звоню в полицию», — кричала за кадром женщина в момент задержания мужчины.

На опубликованных кадрах видно, что мужчину повалили на пол, затем на его руки надевали наручники. В настоящее время следователи проверяют, с какими еще детьми мог контактировать задержанный.

Правоохранители призывают всех, кто пострадал от действий этого человека, обратиться в следственные органы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит серьезный срок.

