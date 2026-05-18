В Лобне Подмосковья провели игру «Маршрут к Победе»

Военно-патриотическая игра «Маршрут к Победе» прошла в минувшие выходные в Лобне при участии девяти городских команд. Проект организовали Лобненское казачье общество и дом культуры «Луговая», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Игра-фестиваль стартовала с торжественного парада и совместного исполнения песни «Катюша». Участники прошли девять контрольных точек, где продемонстрировали знание истории и патриотических песен, а также ловкость и сноровку. Ребята показали навыки строевой подготовки, сборки и разборки оружия.

По итогам испытаний первое место с результатом 65 баллов разделили команды «Лобненский рубеж» и «Пять соперников судьбы». Второе место заняла «Искра» с 63,5 балла, третье — «Ратич», набравшая 62 балла. Дипломы участников получили команды «Победа», «Патриоты», «Журавлики», «Барни» и «Лобненский десант».

«Мы от души поздравляем всех участников. И знайте: мы уже придумываем новые испытания на следующий год», — отметили организаторы мероприятия.

В Лобне уделяют большое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Для школьников регулярно проводят уроки мужества и организуют встречи с ветеранами боевых действий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.