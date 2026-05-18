Росгвардейцы провели игру «Зарница» в Люберцах

Военно-патриотическую игру «Зарница» организовали в городском округе Люберцы 16 мая 2026 года в рамках 10-летия со дня образования Росгвардии. В акции участвовали сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны и ветеран войск правопорядка Владимир Халяпин, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

В соревнованиях участвовали команды из 33 образовательных учреждений округа, в том числе подшефный кадетский класс Росгвардии. Школьники продемонстрировали строевую подготовку, умение работать в команде и оперативно выполнять поставленные задачи.

Сотрудники ведомства сопровождали участников на всех этапах конкурса, делились практическим опытом и поддерживали перед испытаниями. Особое внимание они уделили вопросам дисциплины и взаимовыручки.

«Ребята учатся работать в коллективе и вместе преодолевать трудности. Особенно важно, что такие мероприятия вызывают живой интерес к военно-патриотической подготовке», — отметил врио начальника Люберецкого отдела вневедомственной охраны подполковник полиции Евгений П.

По итогам игры победителей наградили грамотами и памятными призами. Участники получили новые знания, практические навыки и положительные эмоции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.