В Оренбурге началось цветение карагача

В Оренбурге стартовал период цветения карагача: ветер разносит семена по улицам и дворам, образуя зеленый ковер. У части жителей возможны аллергические реакции, сообщает 56orb.ru .

Семена карагача оседают на тротуарах, газонах и во дворах, местами образуя слой в несколько сантиметров. Это естественный этап жизненного цикла вяза, который приходится на конец весны.

Сначала дерево цветет, и только затем на ветвях появляются листья. В этот период карагач активно пылит. После цветения формируются крылатые семена, которые легко подхватываются даже слабым ветром и разносятся на большие расстояния.

У чувствительных к пыльце горожан могут появиться насморк, першение в горле, слезотечение и кашель. Врачи рекомендуют в ветреную погоду сокращать время пребывания на улице, проветривать помещения после дождя или в безветренные часы, использовать солнцезащитные очки и умываться после возвращения домой. В сложных случаях специалисты советуют заранее подобрать профилактические средства.

Ранее в городе обсуждали идею высаживать карагач из-за его неприхотливости и способности приживаться без постоянного полива.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.