Прятался в кустах и выжидал: мужчина заживо сжег соседа в Краснодарском крае

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении 70-летнего местного жителя, поджегшего двух соседей в поселке Агой Туапсинского района Краснодарского края. Пожилой мужчина подозревается в двойном убийстве, совершенном общеопасным способом, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, мотивом для преступления послужил затяжной бытовой конфликт. Инцидент произошел 15 мая в микрорайоне «Ореховая роща» поселка Агой.

В тот день владелец соседнего участка вместе со своим знакомым отдыхал во дворе и распивал спиртные напитки. Между мужчинами и пенсионером вспыхнула очередная перепалка.

После конфликта пенсионер спрятался в кустах на своей территории и в течение нескольких часов выжидал, пока обидчики уснут. Поздно ночью злоумышленник пробрался в помещение бани, где легли спать мужчины.

Пенсионер разлил бензин из стоявшей там же канистры, бросил внутрь заранее приготовленную зажигательную смесь и, дождавшись, пока постройка вспыхнет, заблокировал входную дверь снаружи. После этого мужчина скрылся.

Один из мужчин погиб прямо на месте происшествия от термических ожогов. Второму пострадавшему удалось вырваться на улицу и позвать на помощь. Его экстренно госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, на утро скончался в реанимации.

Подозреваемого удалось задержать в Туапсе. На допросе пенсионер полностью признал свою вину и во время проверки показаний на месте детально описал, как именно совершал поджог. В настоящее время следствие ходатайствует перед судом об аресте фигуранта.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.