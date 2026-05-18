В Раменском высадили 10 кленов у центра «Первопроходец»

Сотрудники АО «ИТТ» и АО «РПКБ» высадили десять декоративных кленов на улице Михалевича в Раменском округе. Акцию приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Десять остролистных декоративных кленов появились рядом с инженерным центром «Первопроходец». В посадке приняли участие сотрудники АО «ИТТ» и АО «РПКБ», а также представители администрации округа.

Председатель профсоюзной организации АО «ИТТ» Максим Астафьев отметил, что озеленение стало завершающим событием цикла мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы. Сотрудники предприятия участвовали в «Диктанте Победы» и акции «Бессмертный полк», провели велопробег по памятным местам, возложили цветы к мемориалам и встретились с ветераном Станиславом Высоцким, который в годы войны помогал партизанам и работал в тылу, а позже трудился на Раменском приборостроительном заводе.

«Мы любим город, в котором живем и работаем. В этом году предприятие закупило 10 декоративных кленов, чтобы высадить их рядом с инженерным центром «Первопроходец», — отметил Максим Астафьев.

Заместитель начальника управления потребительского рынка, инвестиций и развития предпринимательства Инга Нагорная подчеркнула, что такие акции носят и воспитательный характер. Сотрудник АО «РПКБ» Александр Макаров рассказал, что участвует в посадке деревьев вместе с сыном не впервые, а школьник Георгий добавил, что рад помогать природе и украшать город.

В следующем году приборостроители планируют продолжить озеленение улиц округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.