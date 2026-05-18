Восстание машин отменяется: на ЦИПР робот сплясал под «Матушку-землю»

Робот-гуманоид станцевал под «Матушку» и стал звездой ЦИПР

Робот-гуманоид исполнил танец под песню «Матушка» на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая проходит в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая. Об этом сообщает ТАСС .

На опубликованной записи толпа собралась у робота низкого роста. Гуманоид был черно-белый. Яркой деталью выделялась желтая обувь.

Заиграла песня Татьяны Куртуковой «Матушка». Робот пустился под нее в пляс.

Сначала гуманоид мотал руками влево-вправо. Затем начал складывать их перед собой. После этого задействовал ноги. Люди улыбались и снимали причудливый танец на видео.

