Россиянок приняли за мошенниц и хотят посадить на 3 года в тайскую тюрьму

Подруги-шопоголички из России оплатили покупки в ювелирном магазине в Таиланде по QR-коду и теперь рискуют отправиться в местную тюрьму. Их обвиняют в мошенничестве, сообщает Mash .

Девушки приобрели украшения в магазине в Паттайе. Одна купила ювелирные изделия на 1 тысячу рублей, вторая — на 23 тысячи рублей. Подруги расплатились по QR-коду. В приложении им высветилось, что оплата прошла удачно. Девушки со спокойной душой покинули магазин.

Однако средства не поступили на банковский счет магазина, так как часть транзакций «зависла». Россиянок обвинили в мошенничестве. Их ищут местные полицейские.

Если девушки не расплатятся в ближайшие три дня, то их могут не выпустить из страны. Россиянок ждет арест на пограничном контроле в аэропорту. Даже если транзакции пройдут, девушек могут отправить в тюрьму на три года за кражу. Им советуют воспользоваться услугами платного юриста, чтобы дело не дошло до тюрьмы.

