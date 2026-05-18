Мотоциклисты официально открыли сезон на 14-м Московском мотофестивале

В 14-м Московском мотофестивале приняли участие 20 тысяч человек. Это рекорд за все годы проведения мероприятия, сообщает Mash .

Данным фестивалем, который прошел в субботу, мотоциклисты официально открыли двухколесный сезон в Москве. Колонну возглавили представители 38 клубов и мотосообществ.

Старт был на Воробьевых горах. Мотоциклисты проехались по Садовому кольцу и вернулись обратно.

На время проведения мероприятия временно была закрыта внешняя сторона Садового кольца. Также движение перекрывали на нескольких улицах.

