Мотоциклисты официально открыли сезон на 14-м Московском мотофестивале
В 14-м Московском мотофестивале приняли участие 20 тысяч человек. Это рекорд за все годы проведения мероприятия, сообщает Mash.
Данным фестивалем, который прошел в субботу, мотоциклисты официально открыли двухколесный сезон в Москве. Колонну возглавили представители 38 клубов и мотосообществ.
Старт был на Воробьевых горах. Мотоциклисты проехались по Садовому кольцу и вернулись обратно.
На время проведения мероприятия временно была закрыта внешняя сторона Садового кольца. Также движение перекрывали на нескольких улицах.
