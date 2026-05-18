Меркель призвала Европу не недооценивать Путина

На форуме, организованном телерадиокомпанией WDR, у Меркель спросили, не кажется ли ей Россия сейчас более уязвимой, нежели ранее. В ответ она призвала не недооценивать Путина.

«И не верить в нас самих было бы тоже ошибкой», — добавила она.

Меркель заявила, что решение Европы оказать помощь Киеву было «совершенно правильным». Также, по ее словам, ЕС «делает очень многое для военного сдерживания, что выходит за рамки помощи Украине».

