В Подмосковье возбудили дело против мужчины, который изрезал сенбернара

По требованию прокуратуры в городском округе Химки возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. В населенном пункте мужчина ножом изрезал собаку, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Предварительно установлено, что 16 мая 2026 года мужчина, находясь у дома в ДНП «Новая Благовещенка», умышленно нанес многочисленные удары ножом по телу годовалой собаки породы сенбернар. Животное пострадало от действий злоумышленника.

Химкинская городская прокуратура потребовала возбудить уголовное дело, после чего орган дознания открыл производство по части 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Личность мужчины установлена — им оказался 28-летний местный житель.

Химкинская городская прокуратура взяла на контроль привлечение подозреваемого к установленной законом ответственности, а также ход и результаты расследования уголовного дела.

