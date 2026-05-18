В бане на Кубани произошло двойное убийство из-за земельного конфликта

Пенсионер и его сосед давно враждовали из-за разногласий по вопросам распоряжения принадлежащими им земельными участками в мкр. «Ореховая роща» поселка Агой. 15 мая сосед вместе с приятелем устроил застолье. Это вылилось в новый конфликт и потасовку с 70-летним пенсионером. Вскоре фигурант решил расправиться с обидчиками.

Он спрятался в кустах на своем земельном участке и дождался, пока сосед и его приятель уснут в бане. Затем пенсионер разлил там бензин, бросил зажигательную смесь, закрыл двери бани и скрылся на территории города Туапсе. Один из мужчин скончался на месте от полученных ожогов. Второй выбрался из ловушки и позвал на помощь. Его госпитализировали, но врачи не смогли спасти пострадавшего.

Личность подозреваемого и его местонахождение установили по горячим следам. Его обвиняют в двойном убийстве общеопасным способом (п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). На допросе мужчина признал вину. Следствие будет просить суд отправить фигурантка под стражу.

Подписывайтесь на РИАМО в МАКС.