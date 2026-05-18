У границы с Россией появится минное поле

Литва объявила о планах создать минное поле на границе с Россией. Об этом заявил глава местного Минобороны Робертас Каунас, сообщает РИА Новости .

Меры входят в проект Евросоюза под названием «Восточный дозор», который запустили осенью 2025 года. По словам литовского министра, минное поле станет частью линии обороны на случай, если сдерживание не сработает. Он уточнил, что планируется для установки использовать противотанковые мины и заряды против пехоты. Власти Литвы называют это защитой от мнимых угроз со стороны Москвы.

Использование противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией. Однако страны Балтии, Польша и Финляндия уже вышли из этого договора, чтобы иметь возможность применять такие боеприпасы.

В Москве неоднократно заявляли, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Президент Владимир Путин называл разговоры о российской угрозе фейком, который нужен западным политикам, чтобы отвлечь граждан от внутренних проблем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.