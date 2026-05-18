Американский актер Том Кэйн, подаривший голос мастеру Йоде из «Звездных войн», умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на представителя знаменитости, пишет РЕН ТВ .

Кэйн скончался 18 мая в больнице города Канзас-Сити в окружении родных. Причиной смерти названы осложнения после инсульта, который актер перенес еще в 2020 году.

За свою карьеру Том Кэйн озвучил не только Йоду, но и многих других персонажей франшизы «Звездные войны». Всего его голос звучит примерно в сотне фильмов.

Помимо кино, актера можно было услышать на аттракционах в Диснейлендах Франции, Японии и США. Для миллионов поклонников саги его голос навсегда останется символом мудрого джедая.

