Москвич убил свою любовницу, которая три месяца назад ушла к нему от своего мужа
На северо-западе Москвы мужчина убил женщину, которая ушла к нему от мужа. Возбуждено уголовное дело, сообщили в столичном СК
Как сообщает Telegram-канал «112», женщина ушла от мужа к любовнику феврале этого года.
В полицию обратился муж убитой с заявлением о безвестном исчезновении супруги.
Следователи установили квартиру, где последний раз видели женщину. В ходе осмотра там нашли тело женщины с признаками насильственной смерти.
Подозреваемый в убийстве задержан.
