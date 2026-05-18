Москвич убил свою любовницу, которая три месяца назад ушла к нему от своего мужа

На северо-западе Москвы мужчина убил женщину, которая ушла к нему от мужа. Возбуждено уголовное дело, сообщили в столичном СК

Как сообщает Telegram-канал «112», женщина ушла от мужа к любовнику феврале этого года.

В полицию обратился муж убитой с заявлением о безвестном исчезновении супруги.

Следователи установили квартиру, где последний раз видели женщину. В ходе осмотра там нашли тело женщины с признаками насильственной смерти.

Подозреваемый в убийстве задержан.

