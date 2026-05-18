Джинни Уизли в сериале про Гарри Поттера сыграет другая актриса

Юная актриса Грейси Кокрейн, сыгравшая Джинни Уизли в первом сезоне сериала «Гарри Поттер» от HBO, покинула проект. Во втором сезоне эту роль исполнит другая актриса, сообщает Variety .

Сама Кокрейн вместе с семьей объяснила уход «непредвиденными обстоятельствами» и назвала это решение непростым. При этом она поблагодарила создателей шоу за чудесный опыт. Представитель HBO в свою очередь пожелал актрисе всего наилучшего и подтвердил, что замену утвердят к началу съемок второго сезона.

В первой книге и первом сезоне Джинни появляется лишь эпизодически. Однако во втором сезоне, основанном на книге «Гарри Поттер и Тайная комната», ее персонаж становится ключевым: именно Джинни открывает тайную комнату и выпускает гигантского василиска.

Первый сезон уже полностью снят и выйдет на экраны на Рождество 2026 года. Съемки второго сезона готовятся на студии Leavesden под Лондоном.

Кто именно может заменить Грейси Кокрейн, пока неизвестно.

