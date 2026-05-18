В Исламском центре Сан-Диего произошла стрельба

сегодня в 23:20

Исламском центре американского города Сан-Диего произошла стрельба, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на GB News.

По предварительной информации, погибли 2 человека.

Как сообщает The Sun, на место происшествия прибыли около ста полицейских, на крышах разместили снайперов.

Граждан призвали избегать района, где произошла стрельба.

На опубликованных кадрах видно, как детей эвакуируют из школы.

Ранее в Турции мужчина открыл огонь по посетителям ресторана. Четыре человека погибли.

