NBC: присяжные отклонили иск Маска к OpenAI и Сэму Альтману

Присяжные суда в Сан-Франциско встали на сторону компании OpenAI и ее главы Сэма Альтмана, отклонив претензии предпринимателя Илона Маска о нарушении учредительного договора и отходе от некоммерческих целей организации, сообщает РИА Новости со ссылкой на NBC News.

Жюри решило, что Маск не смог доказать факт нарушения контракта. Также присяжные согласились с защитой OpenAI в том, что часть претензий истца заблокирована из-за истечения срока исковой давности.

При этом окончательное юридическое решение по этому делу примет судья. Он может принять во внимание мнение присяжных, но не обязан ему следовать.

Конфликт имеет глубокие корни: Маск стоял у истоков OpenAI в 2015 году вместе с Сэмом Альтманом, Грегом Брокманом и Ильей Сцукевером, но покинул совет директоров в 2018. В 2023 году он запустил собственный ИИ-стартап xAI, а в марте 2024 года инициировал судебный иск против своих бывших партнеров.

Суть претензий Маска сводится к нарушению договоренностей 2015 года. Он утверждает, что OpenAI под влиянием Microsoft превратилась в коммерческую структуру. По мнению миллиардера, нынешняя нацеленность компании на прибыль прямо противоречит соглашению, которое он подписывал как соучредитель.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.