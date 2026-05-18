Суд приговорил экс-члена совета директоров «Смартбанка» к 19 годам за 1,6 млрд

В Москве вынесен приговор бывшему члену совета директоров «Смартбанка» Александру Галкину. Савеловский районный суд признал его виновным в организации преступного сообщества и незаконном выводе валюты за границу, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Следствие установило, что Галкин за деньги помогал клиентам тайно переводить средства из России в другие страны. При этом он использовал схемы, позволявшие обходить официальные банковские каналы.

Общая сумма незаконно выведенных денег превысила 1,6 миллиарда рублей. Суд счел эти доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Галкина приговорили к 19 годам лишения свободы, а также к штрафу в 1,5 миллиона рублей. Приговор был оглашен 18 мая 2026 года.

