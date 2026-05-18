сегодня в 23:45

В результате удара ВСУ по частному дому в Курской области погибла женщина

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по частному дому в Курской области погибла женщина, еще 2 человека ранены, сообщил губернатор Александр Хинштейн на платформе «Макс».

«Сегодня вечером в селе Марково Глушковского района противник атаковал частный дом, в огороде которого находились мирные люди», — сообщил он.

По его словам, в результате удара одна из женщин получила слишком тяжелые ранения и погибла.

Ранее попытку атаки БПЛА ВСУ на Ростовскую область успешно отразили. Беспилотники сбили в Таганроге, Азовском и Каменском районах.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.