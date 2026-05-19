Путин во вторник отправится с двухдневным визитом в Китай

Президент России Владимир Путин во вторник посетит Китай с двухдневным визитом. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что программа ожидается весьма насыщенная, сообщает ТАСС .

19 и 20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина российский президент Владимир Путин нанесет официальный визит в Китай.

Поездка президента РФ в КНР приурочена к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути углубления партнерства и стратегического взаимодействия, проговорят основные международные и региональные проблемы. Еще они будут участвовать в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 год).

По итогам двусторонних переговоров планируется подписать совместное заявление на высшем уровне и несколько межправительственных, межведомственных и других документов.

В программе запланирована встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. На ней планируется обсудить перспективы торгово-экономического сотрудничества.

