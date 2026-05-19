При стрельбе в районе мечети в Сан-Диего погиб охранник
В результате стрельбы в районе исламского центра в Сан-Диего погиб охранник, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.
«Ахмед Шабаик, глава мечети, подвергшейся нападению, исламского центра Сан-Диего, написал в электронном письме, что погиб по меньшей мере один человек — охранник», — говорится в сообщении.
В Исламском центре американского города Сан-Диего произошла стрельба.
Изначально сообщалось о двух погибших.
Как сообщает The Sun, на место происшествия прибыли около ста полицейских, на крышах разместили снайперов.
