При стрельбе в районе мечети в Сан-Диего погиб охранник

В результате стрельбы в районе исламского центра в Сан-Диего погиб охранник, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

«Ахмед Шабаик, глава мечети, подвергшейся нападению, исламского центра Сан-Диего, написал в электронном письме, что погиб по меньшей мере один человек — охранник», — говорится в сообщении.

В Исламском центре американского города Сан-Диего произошла стрельба.

Изначально сообщалось о двух погибших.

Как сообщает The Sun, на место происшествия прибыли около ста полицейских, на крышах разместили снайперов.

