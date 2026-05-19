Количество погибших при стрельбе в Сан-Диего возросло до пяти

Число погибших в результате стрельбы в Сан-Диего увеличилось до пяти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на The Washington Post.

Отмечается, что двое погибших подростков — подозреваемые в вооруженном нападении.

Кроме того, в результате стрельбы пострадал один человек — работник, ухаживающий за садом Исламского центра.

В Исламском центре американского города Сан-Диего произошла стрельба.

Изначально сообщалось о двух погибших.

Как сообщает The Sun, на место происшествия прибыли около ста полицейских, на крышах разместили снайперов.

