Жилой дом обрушился в городе Герлиц в Германии

Жилой дом обрушился в городе Герлиц в Германии. Под завалами пропавших без вести, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Die Zeit.

По предварительной информации, здание XIX века рухнуло из-за взрыва газа. В доме находились квартиры, которые сдавали в аренду.

Отмечается, что жителей по меньшей мере трех домов эвакуировали. Место происшествия оцепили.

Ранее в Махачкале из-за потопа рухнул дом. Под угрозой обрушения находятся еще три соседних многоэтажки.

