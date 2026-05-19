Пентагон: ВСУ столкнулись с острой нехваткой боеприпасов и дронов

В первом квартале 2026 года ВСУ столкнулись с критической нехваткой снарядов и беспилотников, что серьезно снизило их боевые возможности. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона по операции «Атлантическая решимость» для конгресса США, сообщает RT .

Отмечается, что критический дефицит боеприпасов и БПЛА, а также комплектующих к ним привел к деградации возможностей украинской армии.

«ВСУ столкнулись с деградацией возможностей», — говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что Евросоюз и Украина все еще не подписали три основных документа для выделения 90 млрд евро Киеву.

