Посол Мирошник: ООН блокирует доступ свидетелям преступлений киевского режима

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что отказывает в аккредитации очевидцам преступлений киевского режима, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что документы неправительственных и волонтерских организаций, располагающих сведениями о преступлениях, уже продолжительное время не получают движения в структурах ООН.

«Документы этих людей годами лежат в исполнительных органах власти, в том числе ооновских структурах, и они не получают аккредитацию», — сказал он.

При этом, по его словам, у украинской стороны много, таких организаций, которым «зажигается зеленый свет».

