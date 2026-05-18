Песков обвинил Зеленского в подстрекательстве к войне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков резко раскритиковал заявление украинского президента Владимира Зеленского, который предположил, что Россия может атаковать Украину или страну НАТО с территории Белоруссии. В Кремле эти слова назвали опасной провокацией, пишет ТАСС .

Песков заявил журналистам, что подобные высказывания не заслуживают серьезных комментариев. Он подчеркнул, что Белоруссия является союзником России, и страны связаны Союзным государством. При этом представитель Кремля напомнил, что Белоруссия остается суверенным независимым государством.

По словам Пескова, заявление Зеленского — это попытка подстрекательства к продолжению боевых действий. В Кремле считают, что таким образом Киев намеренно нагнетает напряженность. Официальный представитель российского лидера не стал подробно разбирать приведенные Зеленским аргументы.

В Киеве неоднократно заявляли о возможной угрозе с белорусского направления. В Москве эти сигналы систематически отвергают. Нынешнее заявление Пескова стало очередным подтверждением жесткой позиции Кремля: любые подобные предположения расцениваются как попытка сорвать мирные переговоры.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.