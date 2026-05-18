Ефимов: вблизи парка «Останкино» в Москве построят бизнес-центр на 3,7 тыс рабочих мест

Возле станции метро «Фонвизинская» в Огородном проезде на северо-востоке Москвы возведут деловой центр площадью свыше 65 тыс. кв. м. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Согласовано архитектурно-градостроительное решение бизнес-центра рядом с парком „Останкино“ в Огородном проезде. Комплекс общей площадью более 65 тысяч квадратных метров будет отсылать к индустриальному прошлому Бутырского района. Ранее на участке был Останкинский пивоваренный завод, а неподалеку — хлебокомбинат и хрустально-стекольное производство», — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Он уточнил, что благодаря реализации проекта в квартале появится 3,7 тыс. новых рабочих мест.

Здание появится по адресу: Огородный проезд, 20. Кроме удобной локации непосредственно у метро «Фонвизинская», добраться до него можно будет и от станции Останкино третьего Московского центрального диаметра.

В Департаменте градостроительной политики пояснили, что комплекс включит три корпуса высотой девять, 12 и 13 этажей. Их свяжет двухуровневый стилобат, на котором разместятся торговый центр и террасы на кровле. Фасады офисных башен оформят в сдержанной цветовой палитре, комбинируя фактуры металла и кирпича. Каждая башня получит отдельную входную зону и собственное лобби. Под землей оборудуют паркинг. На первых двух этажах заработают кафе, рестораны и магазины для тех, кто будет трудиться в бизнес-центре, а верхние уровни займут офисные помещения.

Главным облицовочным материалом станет матовый клинкер коричневого тона. На нижних и верхних этажах зодчие предусмотрели металлические элементы, которые зрительно облегчат контур строения и придадут вертикальной композиции проекта законченность. Выразительный ритм фасадного модуля задастся благодаря сочетанию сплошного панорамного остекления и окон с открывающимися створками.

В Градостроительном комплексе Москвы добавили, что весь бизнес-центр насквозь прорежет атриум, который увяжет главный пешеходный маршрут внутри сооружения с озелененной территорией, выходящей на улицу.

С марта 2024 года на площадке в Огородном проезде под надзором Мосгосстройнадзора уже возводится жилой дом из четырех секций на 730 квартир, чья общая площадь превышает 50,6 тыс. кв. м. Специалисты «Контроля Москвы» провели уже пятую выездную инспекцию, в ходе которой проверили, насколько конструкции и материалы отвечают проектной документации.

Здание войдет в состав жилого квартала «МОНС». Архитектурным обликом, проектной работой и строительством занимается девелоперская компания «Брусника».