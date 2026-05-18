«Это лобковые волосы?»: пользователи раскритиковали новый дизайн чашек Irnby

Фото - © Страница Анастасии Мироновой в Instagram*

сегодня в 14:39

Пользователи обрушились с критикой на новый дизайн чашек Irnby

Пользовательница Threads* опубликовала фото из аккаунта основательницы Irnby Анастасии Мироновой в Instagram*. На нем был снимок двух стаканов, на которые нанесены странные изображения.

На стакане слева запечатлена некая пористая поверхность. Визуально она вместе с маленькими точками похожа на человеческую кожу.

Стакан справа украшен изображением черных завивающихся волос, они довольно густые, но не очень похожи на волосы с головы.

«Еще одна мерзость, почему если креатив у Мироновой в последнее время, то только такой», — подписала изображение автор поста.

В комментариях под публикацией Мироновой в Instagram* один из пользователей спросил: «Это лобковые волосы?».

В сентябре 2025 года компания тоже устроила скандал, сообщала «Афиша Daily». Тогда в дизайне капхолдеров увидели изображение минета. Фирма подверглась критике за объективизацию женщин. По словам Мирошкиной, на том изображении девушки просто занимались «фейсфитнесом».

