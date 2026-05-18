Мем «Беги, пока играет трек»: как сцена из фильма стала новым интернет-феноменом

Недавно интернет-пространство взорвалось новым вирусным мемом — «Беги, пока играет трек». Этот мем быстро завоевал популярность в соцсетях, стал поводом для тысяч пародий, а его аудиодорожка и танцевальные движения разошлись по всему миру. В материале РИАМО — о том, что это за мем, откуда он взялся и почему стал таким популярным.

Происхождение мема: фильм «Вершина» (Apex)

Все началось с выхода на Netflix боевика-триллера «Вершина» (оригинальное название — Apex), снятого режиссером Бальтасаром Кормакуром. В главных ролях — Шарлиз Терон и Тэрон Эджертон. Сюжет фильма строится вокруг альпинистки Саши, которая после смерти мужа приезжает в национальный парк Австралии. Там она знакомится с местным жителем Беном, который сначала помогает ей, но вскоре оказывается маньяком и начинает на нее охоту.

Ключевая сцена, породившая мем, происходит в кульминации: Бен включает на полную громкость трек Go группы The Chemical Brothers и с издевкой говорит Саше: «Что случилось? Я думал, тебе нравится опасность?». Все это время он танцует, издает смешные звуки, а героиня должна убежать, пока звучит музыка.

Что означает мем «Беги, пока играет трек»

Фото - © Кадр из фильма «Вершина» (Apex)

Суть мема — в абсурдной и напряженной ситуации, когда человеку дается ограниченное время на выполнение какого-то действия (обычно — бегства), а отсчет идет не по секундам, а по музыке. В соцсетях этот формат стали использовать для самых разных ситуаций:

Когда кто-то теряет контроль или ведет себя странно.

Для ироничного показа момента, когда нужно срочно что-то сделать (например, убраться в комнате или сбежать от проблем).

Как способ добавить эпичности и юмора в повседневные видео.

Пользователи накладывают на свои ролики аудиодорожку с танцем и криками героя, добавляют смешные подписи или повторяют его движения. Мем стал универсальным шаблоном для выражения паники, спешки или абсурдного веселья.

Почему мем «Беги, пока играет трек» стал популярным

Фото - © Magnific.com

Популярность мема объясняется сразу несколькими факторами:

Яркая визуализация и музыка. Сцена получилась одновременно напряженной и комичной: танец маньяка под энергичный трек выглядит неожиданно и запоминается.

Универсальность. Формат «беги, пока играет трек» легко адаптируется под любые жизненные ситуации — от бытовых до игровых.

Вовлеченность аудитории. Люди начали массово снимать пародии, повторять танец, использовать аудиодорожку в своих видео. Даже родители стали шутить с детьми: «У вас есть время до конца песни, чтобы убраться в комнате!».

Влияние на культуру и музыку

Мем не только разошелся по соцсетям, но и дал вторую жизнь треку Go. После выхода фильма количество прослушиваний песни выросло на 429% всего за неделю, а сам трек стал одним из самых разыскиваемых в мире по версии Shazam. Фильм тоже выиграл: благодаря мемам «Вершина» стала самым просматриваемым фильмом на Netflix за неделю.

Как использовать мем

Фото - © Magnific.com

Сегодня мем «Беги, пока играет трек» — это не просто фрагмент из фильма, а целый культурный код. Его используют: