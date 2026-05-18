Суд в Москве оштрафовал Epic Games на 2 млн рублей

Таганский суд Москвы привлек к ответственности американского разработчика компьютерных игр Epic Games. Компанию признали виновной в нарушении российского законодательства о персональных данных, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Решение о штрафе вынес мировой судья судебного участка № 422. Наказание назначено по части 8 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Эта статья предусматривает штрафы за невыполнение оператором обязанностей по защите персональных данных граждан. Сумма штрафа составила 2 миллиона рублей.

Постановление суда датировано 18 мая 2026 года. Epic Games, Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения. Какие именно нарушения в области обработки персональных данных допустила компания, в сообщении суда не уточняется.

Epic Games известна такими хитами, как Fortnite и Gears of War. Российские регуляторы уже привлекали иностранные IT-компании к ответственности за аналогичные нарушения. Среди них — Google, Meta* и TikTok. Компания может обжаловать решение в вышестоящей инстанции.

* Компания Meta признана в России экстремистской, террористической и запрещена.

