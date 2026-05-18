Привел на заводы 3000 зумеров и стал нелегалом: ошибка ломает жизнь блогеру

Популяризатора работы на заводах Черкашина могут депортировать из РФ

Известный блогер Иван Черкашин, собравший многотысячную аудиторию благодаря популяризации рабочих профессий и работе на заводе, оказался под угрозой депортации из России. Парню, который вдохновил тысячи молодых людей пойти на производство, могут запретить въезд в страну на 5 лет из-за вероятной ошибки работников миграционных служб, сообщает Mash .

Черкашин переехал в Санкт-Петербург из Казахстана в 2024 году. Он пошел работать на завод и параллельно начал вести блог.

Его юмористические и остросоциальные короткие видео о жизни простых пацанов, выбравших завод вместо офиса, мгновенно завирусились. Он набрал почти 300 тыс. подписчиков.

Проблемы с законом начались в декабре 2025 года. Черкашину потребовалось обновить миграционную карту, и он решил совершить «выезд-въезд», предварительно уточнив у сотрудников миграционной службы, легальна ли такая схема. Получив одобрение, он пересек границу и вернулся, после чего предоставил трудовой договор для продления регистрации.

Сотрудники ведомства заверили Черкашина, что внесли данные в систему, однако на деле этого не произошло. Вместо продления действующего статуса блогера оформили в базе как вновь прибывшего иностранца без оснований для долгого пребывания.

Сейчас из-за колоссальных очередей в миграционных центрах Петербурга парень не может оперативно попасть на прием, а его попытки оспорить неверно оформленный статус упираются в бюрократию.

В своем обращении Черкашин просит профильных специалистов и юристов помочь ему разобраться в ситуации. Блогер подчеркивает, что никогда не нарушал законов РФ, искренне любит Россию и хочет продолжать работать на заводе. Благодаря его контенту на различные промышленные предприятия страны трудоустроились около 3 тысяч зумеров.

