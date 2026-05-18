Минтранс Подмосковья предупредил водителей о рисках жары

Жара до 30 градусов сохранится в Подмосковье до конца рабочей недели. Водителей и пешеходов призвали соблюдать меры безопасности и внимательнее относиться к самочувствию, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В министерстве отметили, что в период активного солнца следует минимизировать время пребывания на улице, пить больше воды и не садиться за руль при недомогании. Жара влияет на организм подобно алкоголю и может привести к снижению концентрации внимания.

Водителям также напомнили не оставлять детей и животных в автомобиле. При температуре воздуха 30 градусов уже через 10 минут в закрытой машине она повышается до 43 градусов. Это может привести к перегреву, а при включенном кондиционере — к переохлаждению. Рекомендуется парковаться в тени и использовать защитные чехлы или светоотражающие экраны.

Кроме того, участникам движения советуют строго соблюдать ПДД: оценивать дорожную ситуацию, не отвлекаться на телефон, выдерживать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров. Перед пешеходными переходами необходимо снижать скорость, а также учитывать увеличение числа мотоциклистов на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.