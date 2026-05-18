Балынин назвал зарплату для 10 пенсионных баллов в 2026 году
Для получения максимальных 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов в 2026 году необходимо зарабатывать не менее 248 250 рублей в месяц до вычета НДФЛ, сообщает «ФедералПресс».
Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что именно такой доход позволит сформировать максимум ИПК за год.
«По итогам 2025 года заработная плата примерно в таких величинах, например, в среднем, сложилась в добыче природного газа и газового конденсата (260,2 тыс. рублей), вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения (255,2 тыс. рублей), деятельности негосударственных пенсионных фондов (271,7 тыс. рублей). Более высокие значения, например, были в перестраховании (425,3 тыс. рублей) и деятельности холдинговых компаний (397,2 тыс. рублей)», — пояснил эксперт.
Эксперт добавил, что работающим пенсионерам начисляют не более 3 ИПК в год. С учетом предельной базы для страховых взносов в 2 979 000 рублей в 2026 году им достаточно зарабатывать 74 475 рублей в месяц. В августе 2027 года страховые пенсии по старости скорректируют без заявления с учетом набранных баллов.
Индивидуальные пенсионные коэффициенты начисляют только при официальном трудоустройстве. Зарплата «в конверте» не формирует пенсионные права и снижает размер будущей пенсии, подчеркнул Балынин.
