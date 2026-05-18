Балынин назвал зарплату для 10 пенсионных баллов в 2026 году

Для получения максимальных 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов в 2026 году необходимо зарабатывать не менее 248 250 рублей в месяц до вычета НДФЛ, сообщает «ФедералПресс» .

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что именно такой доход позволит сформировать максимум ИПК за год.

«По итогам 2025 года заработная плата примерно в таких величинах, например, в среднем, сложилась в добыче природного газа и газового конденсата (260,2 тыс. рублей), вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения (255,2 тыс. рублей), деятельности негосударственных пенсионных фондов (271,7 тыс. рублей). Более высокие значения, например, были в перестраховании (425,3 тыс. рублей) и деятельности холдинговых компаний (397,2 тыс. рублей)», — пояснил эксперт.

Эксперт добавил, что работающим пенсионерам начисляют не более 3 ИПК в год. С учетом предельной базы для страховых взносов в 2 979 000 рублей в 2026 году им достаточно зарабатывать 74 475 рублей в месяц. В августе 2027 года страховые пенсии по старости скорректируют без заявления с учетом набранных баллов.

Индивидуальные пенсионные коэффициенты начисляют только при официальном трудоустройстве. Зарплата «в конверте» не формирует пенсионные права и снижает размер будущей пенсии, подчеркнул Балынин.

