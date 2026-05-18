Крастелев заявил о рекордном росте тревожности в России

Почти треть россиян испытывает высокий уровень тревожно-депрессивной симптоматики, а продажи антидепрессантов за год выросли на 22%. Об этом RuNews24.ru сообщил координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев.

Координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев сообщил, что за последние два года число обращений к психологам увеличилось почти в полтора раза. Продажи антидепрессантов в первом квартале 2026 года выросли на 22% по сравнению с прошлым годом.

«Общество живет в состоянии перманентного стресса. Это уже не просто цифры, а реальность, с которой мы сталкиваемся каждый день», — отметил он.

По данным Института психологии РАН, к началу 2026 года почти треть россиян демонстрирует высокий уровень тревожно-депрессивной симптоматики. Симптомы депрессии отмечают 42% опрошенных, трудноуправляемой тревоги — 27%. Страх из-за роста цен испытывают 84% граждан, 74% опасаются экономического кризиса. Ежедневную тревогу испытывают 13%, еще 18% — несколько раз в неделю.

Крастелев подчеркнул, что умеренная тревога является естественным механизмом защиты, однако при хроническом характере она нарушает сон, аппетит и работоспособность.

«Если тревога мешает жить – пора к специалисту. И государство обязано эту помощь обеспечить. Не формально, а по‑настоящему», — заявил он.

По его словам, бесплатная психологическая помощь должна быть доступна, а наиболее уязвимой группой остаются люди 25–34 лет с низкими доходами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.