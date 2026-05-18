Хуснуллин заявил об исчерпании запаса прочности застройщиков

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что запас прочности у российских застройщиков практически исчерпан и дальнейшее снижение объемов ипотеки создаст риски для отрасли, сообщает РИА Новости .

По словам Хуснуллина, возможная модернизация семейной ипотеки может привести к сокращению выдачи кредитов и ударить по строительному рынку.

«Снижение выдачи ипотеки сильно повлияет на строительный рынок. Мы запас прочности свой, который у нас был — у строителей, у девелоперов, с 2024 года уже выбрали. Дальше нас уже нельзя давить, дальше это уже риски для отрасли», — сказал он.

Вице-премьер напомнил, что строительство во многом финансируется за счет средств дольщиков и рисковать ими недопустимо.

«Мы не можем рисковать, а в многоквартирном строительстве особенно средствами населения. Мы обязаны создать условия, чтобы все квартиры были достроены», — подчеркнул он.

Хуснуллин также отметил мультипликативный эффект отрасли. По его словам, один рубль в строительстве дает 1,6 рубля в смежных сферах — металлургии и производстве стройматериалов. Доля отрасли в доходах регионов составляет от 15% до 21%, и ее спад может снизить поступления в бюджеты и финансирование социальных программ.

