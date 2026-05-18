Жуть на сафари: в Индии слон-хулиган упал на туристку и раздавил ее

сегодня в 19:06

Слон задавил туристку телом в Индии

Слон задавил туристку в индийском сафари-парке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Indian Express.

Между двумя слонами-мужчинами началась потасовка. Один самец разогнался и толкнул оппонента.

Тот свалился на женщину и придавил ее своим телом.

На опубликованном видео после падения драка продолжилась. Агрессивный слон продолжал толкать лежащего на женщине оппонента хоботом.

Бездыханное тело туристки пытался выловить мужчина с ребенком на руках. Женщина не шевелилась.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.