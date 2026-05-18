Ефимов: в Москве одновременно работают 12 тоннелепроходческих щитов при строительстве метро

На сегодняшний день в столице на прокладке тоннелей задействовано 12 механизированных комплексов на четырех линиях московского метро, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, Московский метрополитен продолжает развиваться высокими темпами даже спустя 91 год с его открытия.

«Сегодня в столице одновременно используют 12 тоннелепроходческих щитов при продлении двух существующих и создании двух новых линий метро. Так, четыре комплекса, включая 10-метровые щиты-гиганты „Мария“ и „Лилия“, задействованы для создания тоннелей на будущем Рублево-Архангельском радиусе. Еще три шестиметровых щита продолжают работы на перегонах перспективной Бирюлевской линии», — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Дополнительно два 6-метровых щита прокладывают путь на Арбатско-Покровской линии от «Щелковской» к будущей станции «Гольяново». Три комплекса задействованы на втором этапе Троицкого радиуса: один стартовал на участке «Ватутинки» — «Кедровая», еще два ведут работы между действующей «Новомосковской» и планируемой «Сосенки».

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Максима Гамана, сейчас активно строится 21 новая станция. На Рублево-Архангельской линии возводят восемь объектов (дополнительно к двум уже работавшим в составе БКЛ), на Бирюлевской линии стартовали работы над пятью из десяти запланированных станций: «ЗИЛ», «Остров Мечты», «Кленовый бульвар», «Луганская» и «Каспийская».

В рамках второго этапа Троицкой линии создается еще 6 станций. Также в работе — «Гольяново» на Арбатско-Покровской ветке и «Достоевская» на Кольцевой (первая новая станция на этой линии за 70 лет).

Мэр Сергей Собянин ранее поручил ускорить стройку Рублево-Архангельской и Бирюлевской веток.