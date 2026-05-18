Иран предложил передавать обогащенный уран России вместо США

Иран согласен передавать свой обогащенный уран не Соединенным Штатам, а России. Об этом говорится в пересмотренном Тегераном проекте соглашения по урегулированию конфликта с Вашингтоном. Отрывки из документа привел телеканал Al Hadath, пишет ТАСС .

В доработанном Ираном проекте указано, что исламская республика готова передавать обогащенный уран России вместо США. Однако эта готовность действует только при определенных условиях. Каких именно — в опубликованных отрывках не уточняется.

Кроме того, иранская сторона может отказаться от требования к США о компенсации ущерба, нанесенного в ходе войны. Но при этом Тегеран намерен добиваться от Вашингтона экономических уступок. Также Иран хочет, чтобы Оман и Пакистан играли значительную роль при любом возникающем конфликте вокруг Ормузского пролива. Любое потенциальное соглашение с США, по мнению Тегерана, должно быть гарантировано международным сообществом.

Тегеран стремится отделить проблему своей ядерной программы от решения вопросов судоходства в районе Ормузского пролива. Кроме того, Иран намерен добиваться долгосрочного замораживания своей ядерной программы вместо ее полной ликвидации.

